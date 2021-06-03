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НАБУ открыло дело из-за испанской вилли нардепа от "ЕС"

Четверг, 3 июня 2021, 21:21
НАБУ открыло дело из-за испанской вилли нардепа от ЕС
Фото: "ЕС"

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования виллы в Испании сопредседателем фракции "Европейской солидарности" Артуром Герасимовым.

Источник: пресс-секретарь НАБУ Светлана Олифир в комментарии для "Схем"

Прямая речь: "Детективы осуществляют досудебное расследование по фактам возможного недекларирования сведений народным депутатом. Соответствующие сведения были внесены в реестр досудебных расследований Генеральным прокурором в начале мая, и сейчас следствие продолжается".

Детали: Расследование продолжается под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В апреле журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сообщили, что нардеп от "ЕС" Герасимов не задекларировал испанскую виллу, которой вместе с женой владеет с 2013 года. Это двухэтажный дом в провинции Аликанте.

В НАБУ говорят, что в случае доказательства вины, нардепа может ожидать штраф в размере от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы, продолжительностью от 150 до 240 часов; или ограничения свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Что предшествовало: Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым вместе с женой он владеет с 2013 года, но говорит, что проинформировал НАПК о "возможных неточностях в декларации".

"Украинская правда" в Threads

Темы: декларацииЕС
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