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Сопредседатель фракции "ЕС" не задекларировал виллу в Испании – "Схемы"

Четверг, 22 апреля 2021, 22:05
Фото: "ЕС"

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым вместе с женой он владеет с 2013 года.

Источник: "Схемы"

Детали: Особняк Герасимова и его жены Натальи Бухаловой находится в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря.

Его площадь составляет 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы. Соответствующие записи есть в официальном испанском реестре прав на недвижимое имущество, которые получили "Схемы".

"На первом этаже расположены – прихожая, коридор, спальня, кухня, галерея, ванная комната, гостиная, терраса и лестница на второй этаж. На втором этаже – коридор, три спальни, ванная комната и две террасы", – указывается в справке.

В то же время в декларации нардепа эта недвижимость отсутствует.

Журналисты отмечают, что владельцем виллы Герасимов стал в 2013 году, но ни разу не внес ее в декларацию. С 2014 года Герасимов является депутатом Верховной Рады.

Журналисты предполагают, что стоимость дома может достигать более 10 миллионов гривен.

На момент публикации расследования ответа от Герасимова журналисты не получили.

Почему это важно: Уголовная ответственность за внесение ложных сведений в декларации на данный момент отсутствует. Законопроект, который нардепы приняли в первом чтении и который должен восстановить наказание за ложь в декларации, предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения права занимать определенные должности. В отдельных случаях может угрожать ограничение свободы на срок до двух лет.

Темы: Европейская солидарностьдекларации


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