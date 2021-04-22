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Сопредседатель фракции "ЕС" не задекларировал виллу в Испании – "Схемы"

Четверг, 22 апреля 2021, 22:05
Сопредседатель фракции ЕС не задекларировал виллу в Испании – Схемы
Фото: "ЕС"

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым вместе с женой он владеет с 2013 года, но говорит, что проинформировал НАПК о "возможных неточностях в декларации".

Источник: "Схемы", комментарий Герасимова для УП

Детали: Особняк Герасимова и его жены Натальи Бухаловой находится в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря.

Его площадь составляет 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы. Соответствующие записи есть в официальном испанском реестре прав на недвижимое имущество, которые получили "Схемы".

"На первом этаже расположены – прихожая, коридор, спальня, кухня, галерея, ванная комната, гостиная, терраса и лестница на второй этаж. На втором этаже – коридор, три спальни, ванная комната и две террасы", – указывается в справке.

В то же время в декларации нардепа эта недвижимость отсутствует.

Журналисты отмечают, что владельцем виллы Герасимов стал в 2013 году, но ни разу не внес ее в декларацию. С 2014 года Герасимов является депутатом Верховной Рады.

Журналисты предполагают, что стоимость дома может достигать более 10 миллионов гривен.

Прямая речь Герасимова: "О ситуации с недвижимостью, указанной в расследовании программы "Схемы", сообщаю, что по собственной инициативе в установленном законом порядке проинформировал НАПК, направив туда соответствующее сообщение о возможных неточностях в декларации, о которых мне, к сожалению, стало известно уже после завершения срока декларирования 2020 года".

Детали: Нардеп надеется, что НАПК и другие компетентные органы "объективно, без двойных стандартов разберутся с этим вопросом, так же как это произошло в случае, когда о неточности в декларировании сообщил Владимир Зеленский". Речь идет о случае, когда президент не указал в декларации доход в 5 миллионов гривен.

Почему это важно: Сейчас в законодательстве отсутствует норма, которая предусматривает ограничение свободы за ложное декларирование.

Законопроект, который нардепы приняли в первом чтении 15 апреля и который должен восстановить наказание за ложь в декларации, предусматривает наказание в виде штрафа, общественных работ или лишения права занимать определенные должности. В отдельных случаях может угрожать ограничение свободы на срок до двух лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Европейская солидарностьдекларации
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