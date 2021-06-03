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Ахметов считает себя инвестором, а не олигархом

Четверг, 3 июня 2021, 22:20
Ахметов считает себя инвестором, а не олигархом
ФОТО LATIFUNDIST.COM

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов не считает себя олигархом и будет удивлен, если его таким признают.

Источник: пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова на запрос Радио Свобода

Прямая речь Тереховой: "Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали. Ринат Ахметов – крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком".

Детали: В пресс-службе говорят, что на предприятиях SCM сейчас работает почти 200 000 сотрудников, а в позапрошлом году финансово-промышленная группа СКМ выплатила около 60 млрд грн налогов, направила в CAPEX в Украине – 42 млрд грн, в социальные проекты – 10 млрд грн.

Терехова добавила, что это без учета деятельности Фонда Рината Ахметова. 

На вопрос о том, готов ли Ахметов избавиться своих активов, пресс-секретарь добавила, что все активы владельца SCM приобретенные законным путем и работают прозрачно.

По ее словам, все СМИ, владельцем которых является Ахметом, всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой.

Напомним:

  • На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

"Украинская правда" в Threads

Темы: Ахметоволигархи
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