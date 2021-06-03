Ахметов считает себя инвестором, а не олигархом

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов не считает себя олигархом и будет удивлен, если его таким признают.

Источник: пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова на запрос Радио Свобода

Прямая речь Тереховой: "Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали. Ринат Ахметов – крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком".

Детали: В пресс-службе говорят, что на предприятиях SCM сейчас работает почти 200 000 сотрудников, а в позапрошлом году финансово-промышленная группа СКМ выплатила около 60 млрд грн налогов, направила в CAPEX в Украине – 42 млрд грн, в социальные проекты – 10 млрд грн.

Терехова добавила, что это без учета деятельности Фонда Рината Ахметова.

На вопрос о том, готов ли Ахметов избавиться своих активов, пресс-секретарь добавила, что все активы владельца SCM приобретенные законным путем и работают прозрачно.

По ее словам, все СМИ, владельцем которых является Ахметом, всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой.

Напомним: