Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ахметов считает себя инвестором, а не олигархом

Четверг, 3 июня 2021, 22:20
ФОТО LATIFUNDIST.COM

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов не считает себя олигархом и будет удивлен, если его таким признают.

Источник: пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова на запрос Радио Свобода

Прямая речь Тереховой: "Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали. Ринат Ахметов – крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком".

Детали: В пресс-службе говорят, что на предприятиях SCM сейчас работает почти 200 000 сотрудников, а в позапрошлом году финансово-промышленная группа СКМ выплатила около 60 млрд грн налогов, направила в CAPEX в Украине – 42 млрд грн, в социальные проекты – 10 млрд грн.

Терехова добавила, что это без учета деятельности Фонда Рината Ахметова. 

На вопрос о том, готов ли Ахметов избавиться своих активов, пресс-секретарь добавила, что все активы владельца SCM приобретенные законным путем и работают прозрачно.

По ее словам, все СМИ, владельцем которых является Ахметом, всегда были независимым бизнесом с собственной редакционной политикой.

Напомним:

  • На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах. В частности, такой статус приобретать лица, соответствующие четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн).

Темы: Ахметоволигархи


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коломойский "морально готов" попасть в реестр олигархов, но не хочет быть там сам

Видео"Уважает Лукашенко" и "признает вину": в Беларуси показали сюжет с Протасевичем

Тупицкий трижды посещал оккупированный Крым – "Схеми"

Ахметов считает себя инвестором, а не олигархом

Новости 3 июня: законопроект о деолигархизации, "налог на Google"

США объявили о предоставлении Украине вакцин от коронавируса

Все новости...
Ахметов
В ДТЭК готовы к полной продажи своих шахт и электростанций
У Ахметова отреагировали на желание Зеленского ограничить влияние олигархов
Кабмин хочет снизить площадь земли, доход от продажи урожая с которой не облагается
Последние новости
01:07
В Иране потушили пожар на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе
00:22
Италия открывает вакцинацию для подростков
23:57
Коломойский "морально готов" попасть в реестр олигархов, но не хочет быть там сам
23:34
Видео"Уважает Лукашенко" и "признает вину": в Беларуси показали сюжет с Протасевичем
22:58
Тупицкий трижды посещал оккупированный Крым – "Схеми"
22:53
Подготовка к Евро: сборная Украины в товарищеском матче победила Северную Ирландию
22:20
Ахметов считает себя инвестором, а не олигархом
22:01
Новости экономики: "налог на Google" и борьба с олигархами
21:51
Зеленский поблагодарил Байдена за вакцины для Украины
21:38
Новости 3 июня: законопроект о деолигархизации, "налог на Google"
Все новости...