На сайте Рады появился текст проекта закона Зеленского об олигархах

Законопроект президента Владимира Зеленского о деолигархизации предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям.

Источник: текст проекта закона, обнародованный на сайте Верховной Рады

Дословно: "Лицом, которое имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом)... считается физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) имеет значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, который в день введения в действие закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке;

4) подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых она является) превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года".

Детали: Расчет стоимости активов, указанных в 4 пункте, осуществляется совокупно по размерам активов лица и субъектов хозяйствования, где оно выступает бенефициаром. При расчете стоимости таких активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в СМИ.

Лицо считается соответствующим признаку участия в политической жизни, если оно: является президентом, председателем Верховной Рады, первым заместителем и заместителем председателя ВР, нардепом, премьером, первым вице-премьером, министром, его первым заместителем и заместителем, руководителем другого центрального органа исполнительной власти, который не входит в состав Кабмина, председателем СБУ, генпрокурором, главой Нацбанка и т.д. и/или является связанным лицом с вышеперечисленными.

Также этому признаку соответствует лицо, занимающее должность в руководящих органах политической партии и/или финансировавшее деятельность политической партии, политическую агитацию или проведение митингов/демонстраций с политическими требованиями.

Лицо считается соответствующим признаку значительного влияния на СМИ, если оно: является бенефициаром или контроллером средства/средств массовой информации, или было бенефициаром/контроллером СМИ на дату вступления в силу этого закона, однако потеряло такой статус до дня введения закона в действие, вследствие чего бенефициаром или контроллером такого СМИ стало связанное лицо или лицо, не обладающее безупречной деловой репутацией.

Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления Кабмина, члена СНБО, НБУ, СБУ или Антимонопольного комитета.

Решение о признании лица олигархом вступает в силу со дня официального опубликования указа президента о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

Решение СНБО о признании лица олигархом, является основанием для включения таких лиц в Реестр олигархов.

Положения о порядке формирования и ведения Реестра утверждаются СНБО и обеспечиваются аппаратом СНБО.

Реестр будет функционировать круглосуточно на официальном веб-сайте СНБО. Информацию из него можно будет просматривать, копировать и распечатывать.

В Реестре будут сведения о:

1) решении СНБО о признании лица олигархом и обстоятельствах, обосновывающих принятие такого решения;

2) фамилия, имя и отчество олигарха;

3) декларации о контактах с олигархом или его представителями;

4) решении СНБО об исключении лица из Реестра и обстоятельствах, обосновывающих принятие такого решения (вносится не позднее 3 дней со дня вступления в силу соответствующего решения).

Лицам, которые включены в Реестр олигархов, запрещается:

осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Лица, включенные в реестр, будут обязаны подавать декларацию о доходах.

Также закон вводит понятие "декларации о контактах", которую будут обязаны подавать все публичные госслужащие, если они контактировали (встреча и разговор, в том числе онлайн) с олигархом или его представителем.

Исключением являются официальные мероприятия, ход которых отображается в режиме прямой трансляции по радио, телевидению или через Интернет; судебные заседания; официальные мероприятия (совещания), инициированные органами госвласти, информация о которых (с указанием полного перечня участников и предмета обсуждения) размещена на официальном веб-сайте соответствующего органа госвласти.

Олигархи и их представители обязаны перед началом встречи (беседы) сообщать публичных служащих о том, что они включены в Реестр олигархов.

Декларацию о контактах необходимо подать не позднее следующего дня после контакта с олигархом или его представителями. Для этого нужно заполнить соответствующий документ на сайте СНБО.

В декларации нужно указать лицо, которое его подало, олигарха или его представителя, с которым произошел контакт; дату и место встречи (беседы), ее краткое содержание.

Декларации о контактах обязаны подавать президент, председатель ВР, его заместители, премьер, министры, председатель СБУ, генпрокурор, глава НБУ и их заместители, судьи Конституционного суда, судьи, председатель и члены Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, АМКУ, ЦИК, СНБО, НАБУ, госслужащие категории "А", главы местных государственных администраций и их заместители, военнослужащие ВСУ, руководители правоохранительных органов и тому подобное.

За непредставление декларации о контакте предусмотрена политическая и/или дисциплинарная ответственность.

Решение об исключении лица из Реестра олигархов принимается в случае установления факта отсутствия у такого лица не менее двух признаков из 4, предусмотренных в законе.

При этом признак значительного влияния на СМИ не считается отсутствующим в случае, если статус бенефициара (контроллера) соответствующего СМИ перешел от олигарха к связанному с ним лицу, или лицу, не обладающему безупречной деловой репутацией.

Считается, что покупатель имеет безупречную деловую репутацию, если у него:

нет судимости,

он не находится под санкциями Украины или иностранных государств (кроме государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины), межгосударственных объединений или международных организаций;

не состоит в перечне лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции;

не лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью согласно приговору или иному решению суда;

не имеет долгов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей и тому подобное.

Порядок проведения проверки деловой репутации покупателя (потенциального покупателя) СМИ утверждается Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления в силу.

Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.

Предыстория: