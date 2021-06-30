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Перед судом предстанет полковник за хищение горючего из зоны ООС - ГБР

Среда, 30 июня 2021, 12:13

Перед судом предстанет полковник Вооруженных сил, который вместе с сообщниками воровал бензин, предназначенный для зоны ООС.

Источник: Государственное бюро расследования

Детали: Следователи ГБР завершили расследование относительно служащего Центрального управления обеспечения горюче-смазочными материалами тыла командования Сил логистики Вооруженных Сил Украины. Он входил в состав организованной преступной группы, которая завладела горючим для ООС на миллионы гривен.

Установлено, что полковник систематически выделял избыточное топливо одной из военных частей Воздушных Сил ВСУ. Таким образом 60 тонн горючего, которое предназначалось для зоны ООС, оказались в военной части на Киевщине. Там его сбывали автозаправочным станциям.

Из-за этого государству нанесен ущерб на сумму более 1,7 млн гривен.

Отмечается, что в апреле 2021 полковнику была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Он обвиняется в завладении военным имуществом, совершенным повторно, в составе организованной преступной группы, в условиях особого периода, кроме военного положения.

В случае доказательства вины военному грозит до 12 лет лишения свободы.

В настоящее время одного из фигурантов дела выпустили под залог в более 1 млн гривен, а остальных четырех - отпустили под личные обязательства, указывают в ГБР.

Всего к указанному преступлению причастны шесть человек, обвинительные акты по которым направлены в суд.

Украинская правда
Темы: ГБР


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