Рада сделает более реальным штраф за парковку в местах для лиц с инвалидностью

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который позволит инспекторам по парковке привлекать к административной ответственности тех, кто будет оставлять машины на местах для лиц с инвалидностью.

Источник: сайт парламента

Детали: Законопроект №4594 поддержали 289 депутатов.

Он вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предоставляя инспекторам по парковке "рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать взыскания в отношении лиц, оставивших свои транспортные средства на местах, предусмотренных для водителей с инвалидностью".

Также наказанию подлежат водители, которые "неправомерно использовали на транспортном средстве опознавательный знак "Водитель с инвалидностью".

Если закон примут во втором чтении и его подпишет президент, инспекторы по парковке получат право наказывать водителей-нарушителей штрафами от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан - то есть от 1020 до 1700 гривен.