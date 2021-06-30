Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рада сделает более реальным штраф за парковку в местах для лиц с инвалидностью

Среда, 30 июня 2021, 12:50

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который позволит инспекторам по парковке привлекать к административной ответственности тех, кто будет оставлять машины на местах для лиц с инвалидностью.

Источник: сайт парламента

Детали: Законопроект №4594 поддержали 289 депутатов.

 

Он вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, предоставляя инспекторам по парковке "рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать взыскания в отношении лиц, оставивших свои транспортные средства на местах, предусмотренных для водителей с инвалидностью".

Также наказанию подлежат водители, которые "неправомерно использовали на транспортном средстве опознавательный знак "Водитель с инвалидностью".

Если закон примут во втором чтении и его подпишет президент, инспекторы по парковке получат право наказывать водителей-нарушителей штрафами от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан - то есть от 1020 до 1700 гривен.

Украинская правда
Темы: автозаконодательствоВерховная Радаштрафы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Евро-2020: в посольстве напомнили, что Италия закрыта для украинских туристов

Новости 30 июня: травма Беседина, прямая линия с Путиным

фото, видеоЛежат деревья, электротранспорт не ходит: на Львов снова налетела сильная буря

Зеленский рассказал Папе Римскому, что в Украине все религии мирно сосуществуют

Стал известен список стран, гражданам которых ЕС откроет въезд с 1 июля

инфографикаСразу трое украинцев попали в топ-20 лучших игроков Евро

Все новости...
авто
Tesla отзывает почти 300 тысяч авто в Китае для обновления программного обеспечения
В Варшаве задержали украинца, который нарушил ПДД и отбивался от полиции огнетушителем
В США популярные подержанные авто стали стоить больше новых
Последние новости
02:10
В Мьянме освободили больше 2 тысяч задержанных — в частности журналистов и митингующих
01:11
Франция вводит платные COVID-тесты для туристов
00:34
В обломках здания возле Майами нашли еще четыре тела
23:48
Евро-2020: в посольстве напомнили, что Италия закрыта для украинских туристов
23:05
Трибунал ООН осудил за военные преступления экс-руководителей спецслужб Сербии
22:37
Зеленский подписал закон о повышении пенсий "чернобыльцам"
22:11
Новости экономики: из НБУ ушли руководители департамента, офис Apple в Украине
21:55
инфографикаВ мире сделали более трех млрд прививок от COVID – Bloomberg
21:47
Из НБУ уходит еще один директор департамента
21:33
видеоВо Франции задержали женщину, спровоцировавшую плакатом массовую аварию на велогонке
Все новости...