Великобритания и Германия назвали Россию вызовом европейской безопасности

Великобритания и Германия договорились укреплять собственную устойчивость и устойчивость партнеров против дестабилизирующего поведения РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместной декларации о намерениях глав МИД Британии и Германии о сотрудничестве в сфере внешней политики.

"Поскольку Россия продолжает представлять вызов европейской безопасности, мы будем укреплять свою устойчивость и стойкость наших партнеров к дестабилизирующему поведению РФ", - говорится в документе. Министры обещают становиться на защиту международного права, соблюдение международных обязательств и принципов безопасности в Европе в случае каких-либо нарушений со стороны РФ.

"Мы рассмотрим разрушительное поведение России и будем тесно сотрудничать с другими евроатлантическими партнерами для защиты интересов национальной безопасности", - говорится в декларации.

В то же время министры выразили убеждение, что конструктивные и взаимовыгодные отношения с Россией возможны и соответствуют общим интересам стран.

Также в декларации выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, а также поддержка Нормандского формата и продолжение Минского процесса с целью достижения мира и стабильности в регионе.

"Мы подчеркиваем, что для укрепления украинских институтов необходимо провести амбициозные реформы. Вместе мы поддерживаем амбициозную украинскую повестку дня реформ", - говорится в декларации.