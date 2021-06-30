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Трибунал ООН осудил за военные преступления экс-руководителей спецслужб Сербии

Среда, 30 июня 2021, 23:05
Трибунал ООН осудил за военные преступления экс-руководителей спецслужб Сербии

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорил к 12 годам заключения бывших руководителей сербской спецслужбы Йовицу Станишича и Франко Симатовича.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Обвиняемых осудили за военные преступления за их роль в финансировании и вооружении сербских боевиков во время войны в Боснии, которая длилась с 1992 по 1995 год.

Судьи признали Станишича и Симатовича виновными по всем пунктам обвинения, среди которых - соучастие в убийстве как нарушение законов и обычаев войны, принудительные депортации как преступления против человечности. Обвинение касается событий в городе Босански-Шамац в апреле 1992 года.

Сташинич возглавлял Службу государственной безопасности сербского МВД, а Симатович был его подчиненным. Международный трибунал по бывшей Югославии рассматривал их дело в 2013 году и оправдал обоих обвиняемых по всем пунктам из-за недостаточности доказательств. Прокуратура подала апелляцию, и дело отдали на повторное рассмотрение.

Судьи МОМУТ при повторном рассмотрении тоже не увидели достаточных доказательств обвинения Станишича и Симатовича по другим эпизодам. Защита осужденных пообещала обжаловать приговор.

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов создан для завершения работы, начатой ​​Международным трибуналом по бывшей Югославии, который закрылся 31 декабря 2017 года, и Международным уголовным трибуналом по Руанде, который закрылся 31 декабря 2015 года.

Недавно МОМУТ подтвердил приговор бывшему командующему армией боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Его приговорили к пожизненному заключению.

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич в 2016 году был приговорен к 40 годам заключения за геноцид в Боснии.

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Темы: ООНСербия
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