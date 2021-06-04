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JBS полностью восстановил работу после кибератаки

Пятница, 4 июня 2021, 02:40

В американской мясоперерабатывающей компании JBS USA объявили, что все ее глобальные объекты полностью готовы к работе после кибератаки, которую, как считается, совершили российские хакеры.

Источник: заявление JBS

Детали: Сейчас все предприятия JBS по всему миру работают в обычном режиме.

Отмечается, что любые потери производства в глобальном бизнесе компании будут полностью восстановлены до конца следующей недели, что ограничит любое возможное негативное влияние на производителей, потребителей и персонал компании.

Генеральный директор JBS USA Андре Ногейра говорит, что "преступники никогда не могли получить доступ к нашим основных системам, что значительно снизило потенциальное воздействие". Зашифрованные серверы резервного копирования, которые не были поражены во время кибератаки, разрешили вернуться к работе раньше, чем ожидалось.

Как сообщается, в настоящее время компании не известно о том, что данные клиентов, поставщиков или сотрудников были скомпрометированы или использованы не по назначению в результате сложившейся ситуации.

Предыстория:

  • JBS - крупнейшая в мире мясоперерабатывающая компания. Она контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней США.
  • 1 июня североамериканские и австралийский филиалы JBS SA стали жертвами хакерских атак. Из-за инцидента компании пришлось отменить смены на канадском заводе и на некоторых предприятиях в США, а в Австралии пришлось полностью остановить работу.
  • JBS поступило требование о выкупе от хакеров.
  • ФБР заявило, что за атакой стояла российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi).
  • Штаты связались с российским правительством.

Темы: СШАкибербезопасность


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