JBS полностью восстановил работу после кибератаки

В американской мясоперерабатывающей компании JBS USA объявили, что все ее глобальные объекты полностью готовы к работе после кибератаки, которую, как считается, совершили российские хакеры.

Источник: заявление JBS

Детали: Сейчас все предприятия JBS по всему миру работают в обычном режиме.

Отмечается, что любые потери производства в глобальном бизнесе компании будут полностью восстановлены до конца следующей недели, что ограничит любое возможное негативное влияние на производителей, потребителей и персонал компании.

Генеральный директор JBS USA Андре Ногейра говорит, что "преступники никогда не могли получить доступ к нашим основных системам, что значительно снизило потенциальное воздействие". Зашифрованные серверы резервного копирования, которые не были поражены во время кибератаки, разрешили вернуться к работе раньше, чем ожидалось.

Как сообщается, в настоящее время компании не известно о том, что данные клиентов, поставщиков или сотрудников были скомпрометированы или использованы не по назначению в результате сложившейся ситуации.

Предыстория: