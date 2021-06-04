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Байден расширил запрет инвестировать в китайские компании — в списке Huawei

Пятница, 4 июня 2021, 03:58
Байден расширил запрет инвестировать в китайские компании — в списке Huawei

Президент США Джо Байден расширил "черный список" китайских фирм до 59 компаний, в том числе Huawei - они закрыты для американских инвесторов из-за их связи с "военно-промышленным комплексом" Пекина.

Источник: AFP, BBC

Детали: Бывший президент Дональд Трамп запретил американцам покупать доли в 31 китайской компании, которые, как считалось, снабжали или поддерживали военный аппарат и службу безопасности Китая.

Байден  расширил "черный список" до 59 компаний. Последняя серия санкций нацелена на компании, задействованные в китайских технологиях наблюдения, используемых для "содействие репрессиям или серьезным нарушением прав человека", которые "подрывают безопасность или демократические ценности Соединенных Штатов и наших союзников".

Согласно новому распоряжению, американским инвесторам будет запрещено покупать или продавать ценные бумаги других компаний, включая China General Nuclear Power Corporation, China Mobile Limited и Costar Group.

Как сообщается, список фирм будет постоянно обновляться.

Новое распоряжение вступит в силу 2 августа.

Еще до официального объявления Китай предположил, что ответит.

Напомним: В начале года Штаты ввели экономические санкции в отношении 9 китайских компаний, среди которых и всемирно известный производитель смартфонов Xiaomi.

Темы: СШАБайденКитай
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