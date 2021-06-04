Украина оказалась на 2 месте в Европе по количеству новых смертей от COVID

За сутки 2 июня в мире обнаружили 474 555 новых больных COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 131 371 новое заражение, в Бразилии - 83 391, в Аргентине - 32 291.

Кроме того, в Колумбии - 28 624 случая, а в США - 17 821.

Украина с 2581 больным находится на 29 месте в мире - между Нидерландами (2735) и Коста-Рикой (2181). Среди европейских стран Украина - на 7 месте.

10734 человека в мире за сутки умерли. По ежедневному количеству смертей Украина на 17 месте в мире и на втором - в Европе.

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Напомним: 2 июня в Украине зафиксировали 2581 новый случай заболевания COVID-19, госпитализировали 1059 человек, умерли 102 человека, выздоровели 9405 человек.