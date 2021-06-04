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Украина переходит на Е-больничные – Ляшко

Пятница, 4 июня 2021, 22:08
Украина переходит на Е-больничные – Ляшко

С июня по август медицинские учреждения смогут формировать как электронные больничные, так и выдавать бумажные письма нетрудоспособности, а уже с 1 сентября состоится полный переход на электронную систему формирования таких заключений.

Источник: министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook

Прямая речь: "Полный переход всех медицинских учреждений страны на формирование медицинских заключений о временной нетрудоспособности состоится с 1 сентября 2021.

До 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных.

Это означает, что с июня по август медицинские учреждения будут формировать, как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листы нетрудоспособности".

Детали: Решение о том, какой вид документа выдать, будет принимать врач в соответствии с требованиями МЗ.

Сейчас приказ, регулирующий этот вопрос, подписан и уже прошел экспертизу Минюста.

Что предшествовало: В марте в МОЗ заявили, что разработка электронных листов нетрудоспособности или больничных близится к завершению, их уже тестируют.

Знать больше: Запуск давно обещанного электронного больничного перенесли на 2021. Как он должен работать

Украинская правда

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Темы: медицина
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