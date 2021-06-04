Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бан Трампа в Facebook будет действовать до 2023 года

Пятница, 4 июня 2021, 23:01
Бан Трампа в Facebook будет действовать до 2023 года

В социальной сети решили, что блокировка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа будет действовать до 2023 года.

Источник: Reuters

Детали: Блокировка страницы Трампа снимут только в случае, если риск для общественной безопасности уменьшится. Для этого Facebook будет сотрудничать с экспертами, которые смогут оценить риски.

Трамп раскритиковал решение, назвав это цензурой. Он также вновь заявил о фальсификациях на президентских выборах, где он проиграл Джо Байдену.

В Reuters отмечают, что такие действия соцсети лишают республиканца большой площадки перед национальными промежуточными выборами в ноябре 2022 года.

Именно тогда его партия будет бороться за места в Конгрессе.

Кроме того, если Трамп будет и впредь нарушать правила, его могут удалить навсегда с Facebook.

Напомним:

  • Twitter стал первой социальной сетью, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января.
  • Также Трампа лишили возможности делать записи в своих профилях на Facebook и Instagram вплоть до инаугурации Джо Байдена.
  • Дональд Трамп запустил новый "коммуникационный" сайт, который утверждает, что будет публиковать контент "прямо с рабочего стола" экс-президента США.

Темы: Трампfacebook
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Трамп
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
Я попрошу Европу заплатить США за оружие, отправленное в Украину – Трамп
Трамп объяснил, как хочет заставить Зеленского и Путина заключить мирное соглашение
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: