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Бан Трампа в Facebook будет действовать до 2023 года

Пятница, 4 июня 2021, 23:01

В социальной сети решили, что блокировка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа будет действовать до 2023 года.

Источник: Reuters

Детали: Блокировка страницы Трампа снимут только в случае, если риск для общественной безопасности уменьшится. Для этого Facebook будет сотрудничать с экспертами, которые смогут оценить риски.

Трамп раскритиковал решение, назвав это цензурой. Он также вновь заявил о фальсификациях на президентских выборах, где он проиграл Джо Байдену.

В Reuters отмечают, что такие действия соцсети лишают республиканца большой площадки перед национальными промежуточными выборами в ноябре 2022 года.

Именно тогда его партия будет бороться за места в Конгрессе.

Кроме того, если Трамп будет и впредь нарушать правила, его могут удалить навсегда с Facebook.

Напомним:

  • Twitter стал первой социальной сетью, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января.
  • Также Трампа лишили возможности делать записи в своих профилях на Facebook и Instagram вплоть до инаугурации Джо Байдена.
  • Дональд Трамп запустил новый "коммуникационный" сайт, который утверждает, что будет публиковать контент "прямо с рабочего стола" экс-президента США.

Темы: Трампfacebook


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