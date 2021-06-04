Бан Трампа в Facebook будет действовать до 2023 года

В социальной сети решили, что блокировка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа будет действовать до 2023 года.

Источник: Reuters

Детали: Блокировка страницы Трампа снимут только в случае, если риск для общественной безопасности уменьшится. Для этого Facebook будет сотрудничать с экспертами, которые смогут оценить риски.

Трамп раскритиковал решение, назвав это цензурой. Он также вновь заявил о фальсификациях на президентских выборах, где он проиграл Джо Байдену.

В Reuters отмечают, что такие действия соцсети лишают республиканца большой площадки перед национальными промежуточными выборами в ноябре 2022 года.

Именно тогда его партия будет бороться за места в Конгрессе.

Кроме того, если Трамп будет и впредь нарушать правила, его могут удалить навсегда с Facebook.

Напомним: