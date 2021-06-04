Бан Трампа в Facebook будет действовать до 2023 года
В социальной сети решили, что блокировка аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа будет действовать до 2023 года.
Источник: Reuters
Детали: Блокировка страницы Трампа снимут только в случае, если риск для общественной безопасности уменьшится. Для этого Facebook будет сотрудничать с экспертами, которые смогут оценить риски.
Трамп раскритиковал решение, назвав это цензурой. Он также вновь заявил о фальсификациях на президентских выборах, где он проиграл Джо Байдену.
В Reuters отмечают, что такие действия соцсети лишают республиканца большой площадки перед национальными промежуточными выборами в ноябре 2022 года.
Именно тогда его партия будет бороться за места в Конгрессе.
Кроме того, если Трамп будет и впредь нарушать правила, его могут удалить навсегда с Facebook.
Напомним:
- Twitter стал первой социальной сетью, которая решила навсегда заблокировать аккаунт Трампа после штурма Капитолия 6 января.
- Также Трампа лишили возможности делать записи в своих профилях на Facebook и Instagram вплоть до инаугурации Джо Байдена.
- Дональд Трамп запустил новый "коммуникационный" сайт, который утверждает, что будет публиковать контент "прямо с рабочего стола" экс-президента США.