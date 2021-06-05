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Школьник Харькова пугал терактами, как в Казани – СБУ

Суббота, 5 июня 2021, 10:54
Школьник Харькова пугал терактами, как в Казани – СБУ
фото СБУ

СБУ установила харьковчанина, ученика 11 класса, который угрожал терактами в школах.

Источник: пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что 1 и 2 июня в популярной социальной сети неизвестным пользователем были размещены два видеоролика с сообщениями о совершении террористических актов.

Речь шла о том, что 5 июня в день праздника последнего звонка в двух харьковских школах произойдут события вроде майского теракта в российском городе Казань.

Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора этого видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт. Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований. Парень сам смонтировал эти видеоролики, чтобы получить популярность в соцсети".

Детали: Отмечается, что автор сообщений полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях.

Справка: Угроза совершения террористического акта является уголовным преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 258 Уголовного кодекса Украины. За его совершение уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.

Предыстория:

  • 11 мая в результате стрельбы в российской школе в Казани погибли 11 человек — российские ведомства сообщают, что нападающий действовал самостоятельно. Его ликвидировали на месте происшествия.
  • 17-летний Ильназ Галявиев выпускник этой же школы, якобы пошел на преступление ради мести.

Украинская правда

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Темы: ХарьковдетиобразованиеСБУ
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