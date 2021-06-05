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На Донбассе от начала суток сохраняется "тишина" – ООС

Суббота, 5 июня 2021, 18:55
На Донбассе от начала суток сохраняется тишина – ООС

С начала 5 июня боевики ни разу не нарушили режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил.

Источник: пресс-служба ООС

Дословно: "С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Детали: Отмечается, что подразделения ВСУ находятся на позициях и соблюдают режим прекращения огня.

Кроме того 5 июня пиротехники ГСЧС на Донбассе разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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