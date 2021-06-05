На Донбассе от начала суток сохраняется "тишина" – ООС
Суббота, 5 июня 2021, 18:55
С начала 5 июня боевики ни разу не нарушили режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил.
Источник: пресс-служба ООС
Дословно: "С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".
Детали: Отмечается, что подразделения ВСУ находятся на позициях и соблюдают режим прекращения огня.
Кроме того 5 июня пиротехники ГСЧС на Донбассе разминировали около 2 гектаров территории и передали на уничтожение 96 взрывоопасных предметов.
Украинская правда