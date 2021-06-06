Украина – 4-я в Европе по суточной смертности от коронавируса

За минувшие сутки в мире диагностировали более 393 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Колумбии. Украина занимает 30 место в мире, 7 в Европе и 4 по смертности.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 116 000 новых заражений, в Бразилии - более 65 000, а в Колумбии - почти 29 000 случаев.

Кроме того, более 23 000 больных зарегистрировали в Аргентине. Далее по количеству больных в рейтинге находятся США и Россия.

Украина среди стран мира занимает 30 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 7 позицию и 4 по смертности.

В мире умерли за сутки более 9000 человек, в которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 156061135 человек. Сейчас насчитывается более 13 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3727508 смертей от COVID-19.

Предыстория:

За сутки 4 июня в Украине зафиксировано 1897 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1065 человек, летальных исходов – 86, выздоровели 8330 человек.

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