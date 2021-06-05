Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине обнаружили менее 2 тысяч новых случаев COVID

Суббота, 5 июня 2021, 08:26
В Украине обнаружили менее 2 тысяч новых случаев COVID

За сутки 4 июня в Украине зафиксировано 1897 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1065 человек, летальных исходов – 86, выздоровели 8330 человек.

Источник: Минздрав

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Среди новых больных – 91 ребенок и 65 медработников.

За сутки протестировано методом ПЦР – 29 061 человека, методом ИФА – 12 048 человек, экспресс-тестами – 19 312 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 213 580 человек, выздоровели – 2 088 712 человек, летальных случаев – 51 140.

Что предшествовало: За сутки 3 июня в Украине зафиксировали 2 266 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 963 человека, умерли 95 больных, выздоровел 8 291 человек.

2 июня в Украине зафиксировали 2 581 новый случай заболевания COVID-19, госпитализировали 1 059 человек, умерли 102 человека, выздоровели 9 405 человек.

Украина занимает 30 место в мире, 8 в Европе по количеству новых случаев коронавируса.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
Все новости...
Реклама: