В Украине обнаружили менее 2 тысяч новых случаев COVID

За сутки 4 июня в Украине зафиксировано 1897 новых случаев COVID-19, госпитализированы 1065 человек, летальных исходов – 86, выздоровели 8330 человек.

Источник: Минздрав

Детали: За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (497), Киевской (160), Запорожской (138), Днепропетровской (128) и Харьковской (116) областях.

Среди новых больных – 91 ребенок и 65 медработников.

За сутки протестировано методом ПЦР – 29 061 человека, методом ИФА – 12 048 человек, экспресс-тестами – 19 312 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 2 213 580 человек, выздоровели – 2 088 712 человек, летальных случаев – 51 140.

Что предшествовало: За сутки 3 июня в Украине зафиксировали 2 266 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 963 человека, умерли 95 больных, выздоровел 8 291 человек.

2 июня в Украине зафиксировали 2 581 новый случай заболевания COVID-19, госпитализировали 1 059 человек, умерли 102 человека, выздоровели 9 405 человек.

Украина занимает 30 место в мире, 8 в Европе по количеству новых случаев коронавируса.

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