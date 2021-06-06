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В субботу Covid-прививки получили более 40 тысяч украинцев

Воскресенье, 6 июня 2021, 08:41

5 июня 40101 человек был привит против COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: Одну дозу получили 39229 человек, полностью иммунизированы - 872 человека.

В течение субботы в Украине работали 327 мобильных бригад и 418 пунктов вакцинации.

По состоянию на 6 июня в лист ожидания вакцинации записались уже 640 914 человек.

Дословно: "С начала прививочной кампании привито 1 216 602 человека, из них получили 1 дозу – 1 216 600 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 146 664 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 363 264 прививки".

 

Напомним: 5 июня в киевском центре вакцинации, расположенном в Международном выставочном центре, прививки против коронавируса вакциной CoronaVac получили более 2500 человек.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


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