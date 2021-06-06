Байден обнародовал план встречи с Путиным и упомянул об Украине

Президент США Джо Байден подчеркнул, что его страна не стремится к конфликту с Россией, а хочет предсказуемых и стабильных отношений с Москвой, в то же время Вашингтон готов стоять на защите демократических ценностей.

Источник: Байден в своей колонке на страницах The Washington Post

Детали: В публикации Байден говорит про свой план, с которым хочет посетить саммиты G7 и НАТО, а также встретиться с руководством ЕС, после чего провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам президента США, в Вашингтоне предпочли бы сотрудничать с Россией по таким вопросам как стратегическая стабильность и контроль над вооружениями.

Он отметил, что встреча с Путиным в Женеве состоится уже после дискуссий с партнерами и союзниками.

При этом целью поездки президента США в Европу указывается сплочение мировой демократии.

Прямая речь: "Когда я встречусь с Владимиром Путиным в Женеве, это произойдет уже после обсуждений на высоком уровне с друзьями, партнерами и союзниками (США - УП), которые смотрят на мир через такую ​​же призму, что и США, и с которыми мы обновили наши связи и определили общую цель. Мы едины в решении проблемы вызовов России европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине. И не будет сомнений в решимости Соединенных Штатов защищать демократические ценности, которые мы не можем отделить от своих интересов.

Президент Путин знает, что я без колебаний отреагирую на возможные негативные действия".

Предыстория: Джо Байден впервые после своего избрания на пост президента США отправится с визитом в Европу, где примет участие в саммите "Большой семерки" G7 в Великобритании 11-13 июня. После этого президент США примет участие в саммите НАТО, запланированном на 14 июня в Брюсселе. Встреча Байдена с Путиным должна состояться в Женеве 16 июня.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский поговорит с президентом США Джо Байденом перед тем, как американский лидер встретится с Владимиром Путиным.