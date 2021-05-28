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Зеленский поговорит с Байденом раньше его встречи с Путиным – МИД

Пятница, 28 мая 2021, 22:11
Зеленский поговорит с Байденом раньше его встречи с Путиным – МИД

В МИД сообщили, что президент Владимир Зеленский поговорит с президентом США Джо Байденом перед тем, как американский лидер встретится с российским президентом Владимиром Путиным.

Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енина в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "У нас есть очень доверительный диалог с нашими американскими партнерами. И встречи Путина с Байденом предшествовать контакты нашего президента с американским президентом. Мы тщательно готовим и повестку дня, и согласование всех логистических аспектов соответствующих контактов".

Что предшествовало: Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин договорились встретиться 16 июня в Женеве. Встреча состоится после саммита Большой семерки и встречи лидеров НАТО.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийБайденПутин
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