Зеленский в День журналиста накормил работников СМИ мясом
Воскресенье, 6 июня 2021, 13:56
В День журналиста, 6 июня, президент Владимир Зеленский устроил пикник для двух десятков журналистов.
Источник: BBC News
Детали: В государственной резиденции "Залесье" работников СМИ угощали шашлыком, говорили о Донбассе, кадровой политике и олигархах.
Мясо на огне готовили Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.
Общение главы государства с журналистами в неформальной обстановке продолжалось в течение нескольких часов подряд.