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Зеленский в День журналиста накормил работников СМИ мясом

Воскресенье, 6 июня 2021, 13:56
Зеленский в День журналиста накормил работников СМИ мясом

В День журналиста, 6 июня, президент Владимир Зеленский устроил пикник для двух десятков журналистов.

Источник: BBC News

 

Детали: В государственной резиденции "Залесье" работников СМИ угощали шашлыком, говорили о Донбассе, кадровой политике и олигархах.

Мясо на огне готовили Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.

Общение главы государства с журналистами в неформальной обстановке продолжалось в течение нескольких часов подряд.

 
 
 
 

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Темы: ЗеленскийСМИАндрей Ермак
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