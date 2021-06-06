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Украина наращивает темпы вакцинации против коронавируса – Шмыгаль

Воскресенье, 6 июня 2021, 15:49
Украина наращивает темпы вакцинации против коронавируса – Шмыгаль

В течение субботы и воскресенье действуют 10 центров вакцинации населения, где гражданам по их желанию делают прививку против Covid-19.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook

Прямая речь: "Украина наращивает темпы вакцинации населения против COVID-19. В эти выходные центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах. К Киеву, Одессе и Львову, где такие центры заработали на прошлой неделе, присоединились Тернополь, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишни Плавни и Ровно".

Детали: Глава правительства отметил, что украинские сертификаты вакцинации уже согласились признавать Венгрия, Молдова, Турция.

Премьер напомнил, что США объявили о плане распределения 25 млн доз вакцин среди различных стран мира, и Украина в этом плане занимает приоритетное место.

Напомним: 5 июня в Украине был привит против Covid 40101 человек.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусШмыгаль
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