Российский оппозиционер заявил, что выехал в Украину из-за преследований

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков покинул Россию и едет в Киев.

Источник: Гудков в Facebook, адвокат Гудкова Михаил Бирюков в комментарии "Интерфаксу"

Дословно: "Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры…

Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом"".

"Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках".

Детали: Гудков считает, что "высосанное из пальца" так называемое "Дело о подвале" было возбуждено исключительно для того, чтобы не допустить его на выборы и "выдавить из страны как минимум до дня голосования".

В то же время, адвокат Гудкова Михаил Бирюков сообщил "Интерфаксу", что тот выехал из России на законных основаниях.

"Ничего не нарушал, у него не было никакой меры пресечения, только обязательство о явке к следователю. Поэтому он имел полное право пересечь границу", - сказал Бирюков.

Адвокат добавил, что следователь не вызывал Гудкова, а потому он не видит оснований для объявления политика в розыск или для избрания ему меру пресечения.

Что предшествовало: Гудкова задержали 1 июня в рамках уголовного дела о причинении особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Также в качестве подозреваемой была задержана тетя Гудкова – Ирина Ермилова.

По данным защиты, в деле идет речь о неуплате долга организацией, которую возглавляла Ермилова, по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму более 1 млн руб. Потерпевшим в деле выступает департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, отмечали адвокаты.

Гудков отрицает подозрения. Он заявил, что уголовное дело, по которому он задержан, касается фирмы его родителей, к которой он не имеет отношения.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Бирюков, Гудков остался в качестве подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного вреда, его отпустили под обязательство о явке.

Также Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства полиции об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий Ермиловой. Согласно решению суда, она была отпущена без меры пресечения.

Справка: Дмитрий Гудков был председателем Партии перемен (2018-2020 гг.), депутат Госдумы VI созыва (2011-2016 гг).

Один из немногих депутатов, которые не голосовали за вхождение оккупированного Крыма в состав РФ.

Также голосовал против закона Димы Яковлева и вносил предложение об отмене данного закона в рамках поддержанного президентом проекта гражданских инициатив.

На выборах в 2016 году баллотировался в депутаты Госдумы РФ VII созыва от партии "Яблоко" по одномандатному округ Москвы, однако не набрал нужных голосов. Бывший член партии "Справедливая Россия".