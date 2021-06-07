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В мире зарегистрировали меньше всего COVID-случаев за три месяца

Понедельник, 7 июня 2021, 07:09
В мире зарегистрировали меньше всего COVID-случаев за три месяца

За сутки 5 июня во всем мире зафиксировали 327 663 новых случая коронавируса - меньше было только 8 марта, когда зафиксировали немногим более 294 тысяч случаев.

 

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 101 232 заражения, в Бразилии - 39 637, в Колумбии - 24 050.

Кроме того, в Аргентине - 16 415 случаев, в России - 9163.

 

Украина с 937 случаями находится на 47 месте в мире - между Беларусью (943) и Эквадором (924). Среди стран Европы Украина девятая.

7692 человека в мире за сутки умерли. По ежедневному количеству смертей Украина находится на 26 месте в мире, и на четвертом - в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: 5 июня в Украине зафиксировали менее тысячи новых случаев COVID-19, от вируса умерли 42 человека, выздоровели 4,5 тысячи человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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