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ФСБ РФ заявила, что поймала агента украинских спецслужб

Понедельник, 7 июня 2021, 11:21
ФСБ РФ заявила, что поймала агента украинских спецслужб
ФСБ РФ

Российская ФСБ заявила о разоблачении агента украинских спецслужб, который долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России".

Источник: РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСБ РФ

Детали: Российские спецслужбы утверждают, что работу гражданина Украины Алексея Петровича Семеняки координировали сотрудники иностранной контрразведки: старший оперуполномоченный Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Габилович Гасымов и заместитель начальника отдела подполковник Игорь Романович Черняк.

В ФСБ говорят, что изъяли электронные устройства с сообщениями от сотрудников СБУ, которые предлагали оказать им помощь в решении рабочих вопросов. Во время допроса мужчина якобы подтвердил, что он долго общался с представителями национальной спецслужбы.

Кроме того, ФСБ якобы зафиксировала попытку удаленно стереть информацию с мобильного устройства агента людьми, которые находились в Киеве.

Дословно: "Он не успел навредить внешней безопасности России. Пребывание иностранца на территории страны признали нежелательным, ему закрыли въезд на 25 лет. Третьего июня Семеняка покинул Россию".

Дополнительно: "Украинская правда" обратилась за комментарием в Службу безопасности Украины. СБУ назвала фейком "задержание украинского шпиона" в РФ.

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Темы: РосcияСБУ
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