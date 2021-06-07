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СБУ называет фейком "задержание украинского шпиона" в РФ

Понедельник, 7 июня 2021, 13:08
СБУ называет фейком задержание украинского шпиона в РФ

Служба безопасности Украины советует воспринимать заявления российских спецслужб о "разоблачении украинских агентов" исключительно через призму гибридной войны, которую РФ уже 8 год ведет против Украины.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии УП

Прямая речь: "Любые заявления ФСБ РФ о якобы разоблачении "агента СБУ" следует рассматривать исключительно через призму ведения гибридной войны, составной частью которой является распространение фейков и проведения информационных спецопераций. Поэтому Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа.

В то же время можем напомнить российским пропагандистам, что СБУ осуществляет свою деятельность и обеспечивает государственную безопасность именно на территории Украины. И одна из наших задач - выявление агентов российских спецслужб. С чем мы успешно справляемся".

Что предшествовало: Российская ФСБ заявила о разоблачении агента украинских спецслужб, который долгое время оказывал "консультативную помощь" СБУ для "нанесения ущерба безопасности России".

При этом якобы "разоблаченному агенту" закрыли въезд на 25 лет и он уже покинул территорию РФ.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУ
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