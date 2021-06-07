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Зеленский подписал закон об ограничении оборота пластиковых пакетов

Понедельник, 7 июня 2021, 12:11
Зеленский подписал закон об ограничении оборота пластиковых пакетов

Президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30. Экология" подписал закон об ограничении использования пластиковых пакетов.

Источник: трансляция форума "Украина 30. Экология", УП и Европейская правда

Прямая речь Зеленского: "500 – столько пакетов в год использует каждый украинец. 20 минут – столько в среднем мы пользуемся таким пакетиком, более 100 лет – столько один пакет разлагается, и несколько секунд необходимо, чтобы подписать этот закон, – и я с радостью хочу это сделать".

Детали: На форуме Зеленский также анонсировал проект "Зеленая страна" с высадкой 1 миллиарда деревьев за 3 года и увеличением площади лесов на 1 миллион гектаров за 10 лет, новые правила продажи древесины, аудит недр и водных ресурсов, а также ревитализацию Чернобыльской зоны.

Напомним: 1 июня Верховная Рада приняла закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" с целью сокращения использования легких пластиковых пакетов в соответствии с правилами, действующими в ЕС.

Закон предусматривает запрет для розничных сетей на распространение - продажа или предоставление безвозмездно - любых пластиковых пакетов до 50 микрометров и всех оксоразлагаемых (ускоренно распадающихся на микропластик).

Запрет начнет действовать с 1 января 2022 года. За его нарушение предусмотрены штрафы.

В Европейском Союзе была принята Директива 2015/720 об уменьшении потребления легких пластиковых пакетов, вносящая изменения в Директиву 94/62 об упаковке и отходах упаковки. Именно на положениях этих директив базируется принятый Радой закон.

Кроме того, Европарламент 24 октября 2018 года поддержал введение в ЕС запрета на использование всех одноразовых изделий из пластика до 2021 года: тонких пластиковых пакетов, соломинок для питья, ватных палочек, а также пластиковых столовых приборов, стаканчиков и тарелок.

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Темы: Зеленскийэкология
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