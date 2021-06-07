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Зеленский задумал превратить Чернобыль в "зону возрождения"

Понедельник, 7 июня 2021, 11:15
Фото УП

Президент Владимир Зеленский хочет путем ревитализации превратить территорию вокруг Чернобыльской АЭС из зоны отчуждения в "зону возрождения".

Источник: Зеленский на форуме "Украина 30. Экология" 7 июня

Прямая речь: "По моей инициативе начался процесс ревитализации зоны отчуждения и утверждена уже программа развития Чернобыльской зоны на 3 года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территорий, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля.

Он должен стать мощным магнитом для туризма как из Украины, так и со всего мира. А зона отчуждения должна стать зоной возрождения".

Этому предшествовало: В апреле министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил о желании включить Чернобыльскую зону в список мирового наследия ЮНЕСКО.

В мае ученые зафиксировали рост ядерной активности в разрушенном реакторе на Чернобыльской АЭС.

Предыстория:

  • 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария, которую Советский Союз сначала скрывал. От взрыва реактора на АЭС, расположенной приблизительно в 108 км к северу от Киева, 31 человек умер сразу, преимущественно от острой лучевой болезни, а еще тысячи людей получили такие радиационные заболевания, как рак.
  • Общее количество погибших и долгосрочные последствия крупнейшей в истории атомной энергетики аварии – вопрос дискуссий.
  • В 2019 году британо-американский минисериал "Чернобыль" канала HBO вызвал скачок посещения электростанции и соседней Припяти: 120 тісяч человек посетили эти места.
  • Город Чернобыль лежит на правом берегу реки Припять, в Полесье. Исторические упоминания о нем восходят к XII веку.

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Темы: ЧернобыльЗеленскийэкология


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