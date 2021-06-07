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В Украине сделали рекордное количество Covid-прививок в течение недели

Понедельник, 7 июня 2021, 12:37
В Украине сделали рекордное количество Covid-прививок в течение недели

На прошлой неделе, с 31 мая по 6 июня, более 240 тысяч граждан получили вакцину против коронавируса.

Источник: Минздрав, данные СНБО

Детали: За семь дней 240 543 человека были привиты против COVID-19, из них вакцинировано 1 дозой - 219 202 человека, 2 дозой – 21 341.

С начала кампании суммарное количество сделанных прививок составляет 1 388 124. Из них получили 1 дозу – 1 241 006 человек, завершили вакцинацию, то есть получили 2 дозы, 147 118 человек (из них 2 получили 1 дозу за рубежом).

Именно прошедшая неделя стала рекордной по количеству прививок, до этого наиболее продуктивным был период с 26 апреля по 2 мая (227 358 вакцин).

Стоит заметить, что 5-6 июня в Украине работали 14 центров массовой вакцинации в больших городах, где привили 15 025 человек, из них 6457 в субботу и 8568 в воскресенье. Прививки проводились вакциной CoronaVac, произведенной компанией Sinovac силами 79 мобильных бригад.

На этих выходных работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Больше прививок за два дня сделали в Киеве на базе Международного выставочного центра - 5048, во Львове на базе стадиона "Арена Львов" - 2447 и в трех центрах в Одессе - 1329.

Напомним: Премьер-министр Денис Шмыгальконстатировал, что Украина наращивает темпы вакцинации населения против COVID-19

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусУкраина
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