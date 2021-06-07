Роскосмос не может запустить часть спутников из-за санкций

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация не может запустить некоторые спутники из-за отсутствия микросхем, которые нельзя поставлять в РФ из-за санкций.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего".

Детали: По его словам, на предприятиях находятся спутники, но у них не хватает одной конкретной микросхемы, которая из-за санкций не может быть поставлена в РФ.

Также он заверил, что персональные санкции против него мешают его жизни и он с ними не согласен.

Напомним: