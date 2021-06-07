Роскосмос не может запустить часть спутников из-за санкций
Понедельник, 7 июня 2021, 12:55
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация не может запустить некоторые спутники из-за отсутствия микросхем, которые нельзя поставлять в РФ из-за санкций.
Источник: российское издание ТАСС
Прямая речь: "У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего".
Детали: По его словам, на предприятиях находятся спутники, но у них не хватает одной конкретной микросхемы, которая из-за санкций не может быть поставлена в РФ.
Также он заверил, что персональные санкции против него мешают его жизни и он с ними не согласен.
Напомним:
- 4 июня администратор NASA Бил Нельсон провел телефонный разговор о дальнейшем сотрудничестве в рамках МКС с генеральным директором российской Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.
- Рогозин напомнил главе NASA о санкциях США в отношении предприятий российской космической промышленности, которые "существенно затрудняют взаимодействие" агентств.
- Один из контрагентов "Роскосмоса" в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций.
Украинская правда