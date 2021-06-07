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Роскосмос не может запустить часть спутников из-за санкций

Понедельник, 7 июня 2021, 12:55
Роскосмос не может запустить часть спутников из-за санкций

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация не может запустить некоторые спутники из-за отсутствия микросхем, которые нельзя поставлять в РФ из-за санкций.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь: "У нас ракет более чем достаточно, выводить нечего".

Детали: По его словам, на предприятиях находятся спутники, но у них не хватает одной конкретной микросхемы, которая из-за санкций не может быть поставлена в РФ.

Также он заверил, что персональные санкции против него мешают его жизни и он с ними не согласен.

Напомним:

  • 4 июня администратор NASA Бил Нельсон провел телефонный разговор о дальнейшем сотрудничестве в рамках МКС с генеральным директором российской Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным.
  • Рогозин напомнил главе NASA о санкциях США в отношении предприятий российской космической промышленности, которые "существенно затрудняют взаимодействие" агентств.
  • Один из контрагентов "Роскосмоса" в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций.

Украинская правда

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Темы: космосРосcиясанкции
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