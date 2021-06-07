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У НАТО нет согласия о ПДЧ для Украины, но на саммите будет заявление

Понедельник, 7 июня 2021, 15:39

Саммит НАТО в своем итоговом решении подтвердит политику открытых дверей для Украины и Грузии, но не будет готов пойти дальше.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ во время конференции "Демократия в действии", что происходит в Киеве.

Комментируя вопрос о перспективах Украины и Грузии, которые стремятся получить план действий по членству в Альянсе, Джоанэ подчеркнул, что на этой встрече лидеры Альянса не дадут согласия на это решение. "НАТО - организация, основанная на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет", - пояснил он.

Впрочем, заместитель генсека заверил, что итоговое заявление саммита подтвердит, что Украина и Грузия имеют перспективу членства в Альянсе. "Официальный ответ - это то, что политика открытых людей неизменна. Наши лидеры на саммите подтвердят эту политику (в отношении Украины и Грузии)", - заявил он.

Мирча Джоанэ также призвал Украину не разочаровываться из-за этого и привел пример своей страны, Румынии.

"В начале не все поддерживали членство Румынии в НАТО. И был саммит в 90-х, когда мы не получили приглашения в НАТО, на которое надеялись. Тогда у нас была большая проблема в коммуникации с населением по этому поводу. Но, как видите, это изменились, и сейчас я говорю с вами как представитель НАТО", - рассказал он.

"Держите курс, проводите реформы, работайте на свою цель", - посоветовал генсек.

Темы: НАТОУкраина


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