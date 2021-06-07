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Вечером Зеленский поговорит с Байденом по телефону

Понедельник, 7 июня 2021, 17:48
Вечером Зеленский поговорит с Байденом по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут в понедельник 7 июня телефонный разговор.

Источник: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сегодня состоится телефонный разговор двух президентов - Украины и США. Цель разговора очевидна - обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной безопасности, а также уточнение партнёрских позиции по ситуации на украинском Донбассе".

Что было раньше: Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 апреля.

7 июня издание Axios со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщил, что Белый дом рассматривал возможность пригласить Зеленского в Вашингтон для встречи с Байденом в его саммита с президентом РФ, но отказался от этой идеи из-за смены руководства "Нафтогаза".

Также, по данным издания, администрация Байдена несколько дней назад сообщила украинской стороне, что они проведут телефонный звонок на этой неделе, уже в понедельник, и что это может быть напряженный разговор.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденЗеленский
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