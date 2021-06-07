В Беларуси задержали музыканта за песню о Лукашенко

Белорусские силовики задержали 22-летнего парня, который своей песней оскорбил самопроголошенкого президента Беларуси Александра Беларуси.

Источник: государственная белорусская агентство "Белта"

Детали: Сообщается, что сотрудники Гомельского областного управления по борьбе с организованной преступностью задержали парня, который летом 2020 года написал и исполнил песню, "текст которой содержит оскорбления в адрес главы государства".

Песню задержанный распространил в соцсетях и на музыкальных интернет-платформах. Позже он удалил запись из своих интернет-ресурсов.

Задержанного признали подозреваемым по уголовному делу, возбужденному "за оскорбление президента Республики Беларусь".

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