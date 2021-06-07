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Днепром между областями будут курсировать скоростные "Ракеты"

Понедельник, 7 июня 2021, 18:20
Днепром между областями будут курсировать скоростные Ракеты

По реке Днепр между городами вскоре будут курсировать скоростные теплоходы "Ракета", первым планируют запустить маршрут "Киев - Канев" с остановками в других городах.

Источник: руководитель государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив в программе "Неофициальный разговор" на телеканале "Дом"

Прямая речь Олеськив: "Итоговая идея: чтобы эти корабли чаще ходили, и были бы такие маршруты, когда люди, допустим, выходят в Переяславе, у них несколько часов экскурсия по музеям, потом едут в Канев - там тоже экскурсии.

Предварительно путь на "Ракете" от Киева до Канева составит около двух часов. Это расчетная скорость. Но нужно провести тестирование, сколько времени займет конкретно. Потому что такие тестирования не проводились несколько лет. В то же время, может, где река обмелела. То есть все это нужно изучать. Есть прогулочные теплоходы, которые сегодня ходят Киевом. Вот они Канева будут добираться около 5 часов. А это очень долго, ведь на машине можно доехать за 3 часа".

Детали: Отмечается, что Госагентство общается с владельцами "Ракет" и с потенциальными инвесторами из Западной Европы.

Справка: "Ракета" - серия скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях, которые активно использовались в СССР

В Украине теплоходы "Ракета" эксплуатировались на реках Днепр и Южный Буг

"Украинская правда" в Threads

Темы: Днепртуризм
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