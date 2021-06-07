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Круглосуточные рестораны, массовые мероприятия: Кабмин ослабил карантин

Понедельник, 7 июня 2021, 20:11
Круглосуточные рестораны, массовые мероприятия: Кабмин ослабил карантин

Кабинет министров ослабил условия вхождения региона в "зеленый" уровень эпидемической опасности, а также ослабил ограничения для работы заведений питания и проведения массовых мероприятий.

Источник: постановление Кабинета министров от 2 июня, опубликованное 7 июня

Детали: Изменения вносятся в постановление Кабмина от 9 декабря 2020 года, которое неоднократно уже меняли.

Нынешние изменения предусматривают упрощение получения "зеленого" уровня эпидемической опасности в регионе. Для этого необходимо, чтобы:

  • количество новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысячь населения за последние 14 дней составляло менее 75;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 был менее 4 процента;
  • количество тестирований методом ПЦР и определение антигена коронавируса в течение последних семи дней на 100 тыс. населения составлял более 300;
  • на всей территории Украины не было регионов с "красным" уровнем эпидемической опасности.

Также Кабмин разрешил проводить массовые мероприятия при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, которое проведено не более чем за 72 часа до проведения мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Кабинет министров исключил пункт о запрете работы заведений питания после 24 часов.

Также изменения предусматривают, что иностранцы при въезде на территорию Украины могут кроме ПЦР-тестов предоставить тест на антиген, или документ о полностью пройденной вакцинации.

Предыстория:

  • В понедельник стало известно, что впервые за год суточное количество больных COVID упала до 535 в Украине.

Украинская правда

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Темы: карантинКабинет министров
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