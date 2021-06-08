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Россия ввела санкции против Канады, в Оттаве отреагировали

Вторник, 8 июня 2021, 02:32
Россия ввела санкции против Канады, в Оттаве отреагировали

Россия ввела санкции против 9 канадских чиновников.

Источник: российский МИД, Reuters

Детали: В частности, под российские санкции попали

  • Дэвид Ламетти - министр юстиции и генеральный прокурор Канады;
  • Энн Келли - руководитель федеральной тюремной службы Канады;
  • Бренда Лаки - комиссар Королевской канадской конной полиции;
  • Марсе Суркес - руководитель управления по вопросам внутренней политики аппарата премьер-министра Канады;
  • Доминик Леблан - министр по взаимодействию с регионами Канады;
  • Джоди Томас - заместитель министра национальной обороны Канады;
  • Майк Руло - заместитель начальника штаба национальной обороны Канады;
  • Брайан Бреннан - заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции;
  • Скотт Бишоп - контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

Как отмечается, санкции Россия ввела в ответ на те, что ввела Канада 24 марта против 9 российских чиновников из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Министерство иностранных дел Канады заявило, что меры Москвы, объявленные в понедельник, являются неприемлемыми и необоснованными. В заявлении ведомства говорится, что "мы по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в России и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов. Мы поддерживаем этих канадцев, которые стали мишенью".

Предыстория:

  • С 24 марта 2021 года Канада ввела санкции против российских чиновников в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, которые были совершены в России.
  • В список попали руководитель ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, директор Росгвардии Виктор Золотов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло, руководители Федеральной службы исполнения наказаний и Генеральной прокуратуры Александр Калашников и Игорь Краснов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииРосcияКанада
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