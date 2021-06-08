Россия ввела санкции против Канады, в Оттаве отреагировали

Россия ввела санкции против 9 канадских чиновников.

Источник: российский МИД, Reuters

Детали: В частности, под российские санкции попали

Дэвид Ламетти - министр юстиции и генеральный прокурор Канады;

Энн Келли - руководитель федеральной тюремной службы Канады;

Бренда Лаки - комиссар Королевской канадской конной полиции;

Марсе Суркес - руководитель управления по вопросам внутренней политики аппарата премьер-министра Канады;

Доминик Леблан - министр по взаимодействию с регионами Канады;

Джоди Томас - заместитель министра национальной обороны Канады;

Майк Руло - заместитель начальника штаба национальной обороны Канады;

Брайан Бреннан - заместитель комиссара Королевской канадской конной полиции;

Скотт Бишоп - контр-адмирал, начальник разведывательного управления Вооруженных сил Канады.

Как отмечается, санкции Россия ввела в ответ на те, что ввела Канада 24 марта против 9 российских чиновников из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Министерство иностранных дел Канады заявило, что меры Москвы, объявленные в понедельник, являются неприемлемыми и необоснованными. В заявлении ведомства говорится, что "мы по-прежнему глубоко обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в России и сужением пространства для гражданского общества и независимых голосов. Мы поддерживаем этих канадцев, которые стали мишенью".

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