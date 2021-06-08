ВОЗ не может заставить Китай раскрыть больше информации о происхождении COVID

ВОЗ не может заставить Китай разглашать больше данных о происхождении COVID-19.

Источник: The Guardian со ссылкой на Майка Райана, директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям

Детали: Райан заявил, что "ВОЗ не имеет права принуждать кого-либо в этом отношении" и "мы полностью ожидаем сотрудничества, вклада и поддержки всех наших государств-членов в этом начинании".

Члены группы ВОЗ, которые посетили Китай в начале этого года в поисках происхождения Covid-19 заявили, что у них нет доступа ко всем данным, что способствует продолжающимся спорам о прозрачности страны. Однако в то время они заявили, что теория лабораторных утечек не заслуживает дальнейшего исследования - заявление, которое опроверг глава ВОЗ, заявив, что все теории на самом деле остаются в силе.

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