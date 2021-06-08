ВОЗ не может заставить Китай раскрыть больше информации о происхождении COVID
ВОЗ не может заставить Китай разглашать больше данных о происхождении COVID-19.
Источник: The Guardian со ссылкой на Майка Райана, директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям
Детали: Райан заявил, что "ВОЗ не имеет права принуждать кого-либо в этом отношении" и "мы полностью ожидаем сотрудничества, вклада и поддержки всех наших государств-членов в этом начинании".
Члены группы ВОЗ, которые посетили Китай в начале этого года в поисках происхождения Covid-19 заявили, что у них нет доступа ко всем данным, что способствует продолжающимся спорам о прозрачности страны. Однако в то время они заявили, что теория лабораторных утечек не заслуживает дальнейшего исследования - заявление, которое опроверг глава ВОЗ, заявив, что все теории на самом деле остаются в силе.
Предыстория:
- Первым официально подтвержденным случаем COVID-19 был человек, заболевший в Китае 2 декабря 2019 года.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили в Всемирную организацию здравоохранения о случаях пневмонии, вызванной неизвестным возбудителем. 3 января 2020 года китайские службы сообщили ВОЗ о 44 случаях пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй.
- Власти Китая отказывалась предоставлять экспертам ВОЗ, которые работали в Ухане в начале 2021 года, первичную информацию о ранних случаях заражения.
- В ВОЗ определили 4 вероятные сценарии возникновения коронавируса: передача от летучих мышей к человеку через промежуточное животное; распространение вируса непосредственно от летучих мышей к человеку; через продукты; через панголины (ящеры), норки и кошки.