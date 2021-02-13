Китай відмовився надавати ВООЗ дані про перші випадки COVID-19 в країні
Влада Китаю відмовилися надавати експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.
Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на фахівців ВООЗ.
Пряма мова мікробіолога ВООЗ Домініка Дуайера: "Вони надали нам пару прикладів, але це не те ж саме, що і обробити всі випадки, а це потрібно для стандартного епідеміологічного дослідження".
Деталі: За словами членів команди ВООЗ, китайська влада і вчені надали власні дослідження, при цьому китайська сторона запевняла, що не зафіксувала випадків COVID-19 в місяці, які передували його спалаху в Ухані. Однак ВООЗ не дозволили ознайомитися з даними, які лежали в основі цих досліджень, і які дали б їм можливість проаналізувати, наскільки рано і наскільки інтенсивно вірус почав поширюватися в Китаї.
Відзначається, що Національна комісія охорони здоров'я Китаю і міністерство закордонних справ не відповіли на прохання видання прокоментувати цю інформацію.
Раніше The Wall Street Journal також повідомляла, що попередні результати досліджень експертів ВООЗ показали: коронавірус міг з'явитися на два місяці раніше, ніж це було офіційно підтверджено.
Що передувало:
- Експерти ВООЗ, які перебувають із місією в китайському місті Ухань, знайшли "важливі ключі" до розгадки ролі ринку морепродуктів в поширенні коронавірусу. Фото
- 14 січня команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка має досліджувати походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю.
- 5 січня в ВООЗ заявили, що Китай надав дозвіл на візит її експертів. Очікувалось, що група з 10 осіб прибуде найближчим часом. Однак уже 6 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи.
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Передісторія:
- Пандемія вперше виникла в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Походження вірусу досі залишається предметом суперечок.
- Команда ВООЗ пообіцяла зосередитися на тому, як коронавірус перейшов від тварин, які, як вважається, були кажанами, до людей.
- У минулому році місія ВООЗ вивчала реакцію влади Китаю на вірус, а влітку інша місія заклала основу для майбутнього розслідування.