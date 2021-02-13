Китай відмовився надавати ВООЗ дані про перші випадки COVID-19 в країні

Влада Китаю відмовилися надавати експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які працювали в Ухані, первинну інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19.

Джерело: The Wall Street Journal з посиланням на фахівців ВООЗ.

Пряма мова мікробіолога ВООЗ Домініка Дуайера: "Вони надали нам пару прикладів, але це не те ж саме, що і обробити всі випадки, а це потрібно для стандартного епідеміологічного дослідження".

Деталі: За словами членів команди ВООЗ, китайська влада і вчені надали власні дослідження, при цьому китайська сторона запевняла, що не зафіксувала випадків COVID-19 в місяці, які передували його спалаху в Ухані. Однак ВООЗ не дозволили ознайомитися з даними, які лежали в основі цих досліджень, і які дали б їм можливість проаналізувати, наскільки рано і наскільки інтенсивно вірус почав поширюватися в Китаї.

Відзначається, що Національна комісія охорони здоров'я Китаю і міністерство закордонних справ не відповіли на прохання видання прокоментувати цю інформацію.

Раніше The Wall Street Journal також повідомляла, що попередні результати досліджень експертів ВООЗ показали: коронавірус міг з'явитися на два місяці раніше, ніж це було офіційно підтверджено.

Що передувало:

Експерти ВООЗ, які перебувають із місією в китайському місті Ухань, знайшли "важливі ключі" до розгадки ролі ринку морепродуктів в поширенні коронавірусу. Фото

14 січня команда міжнародних експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка має досліджувати походження пандемії COVID-19, прибула до Китаю.

5 січня в ВООЗ заявили, що Китай надав дозвіл на візит її експертів. Очікувалось, що група з 10 осіб прибуде найближчим часом. Однак уже 6 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що китайські посадовці ще не завершили видачу необхідного дозволу для прибуття групи.

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