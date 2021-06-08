COVID-19 в мире: Едва больше 300 тысяч случаев, треть в Индии

За сутки 6 июня во всем мире зафиксировали 310 795 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 87 345 новых случаев, в Бразилии - 38 750, в Аргентине - 22 195.

Кроме того, в Колумбии - 21 949 случаев, а в США - 12 283.

Украина с 535 случаями находится на 55 месте в мире - между Мальдивами (552) и Замбией (487). В Европе Украина на 12 месте.

За сутки 7885 человек в мире погибли. По ежедневному количеству смертей Украина 34 в мире и восьмая в Европе.

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Напомним: 6 июня в Украине зафиксировали 535 случаев COVID-19, госпитализировали 601 человека, умерли 33 больных, выздоровели 1743 человека.