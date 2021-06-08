Большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок - КМИС
Более 50% респондентов не поддерживают идею баллотирования президента Владимира Зеленского на второй срок.
Источник: опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 27 мая - 1 июня
Детали: Респондентам задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок.
В частности, 37% респондентов поддерживают идею баллотирования на второй срок, не поддерживают - 54,5%.
Исследование проводил КМИС 27 мая - 1 июня методом телефонного интервью с использованием компьютера (CATI).
Было опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Погрешность не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких до 5%.
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Напомним:
- Президент Владимир Зеленский считает, что еще рано говорить о том, будет ли он баллотироваться на второй срок, однако это решение будет зависеть от отношения к нему в обществе.