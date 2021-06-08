Госдума России объявила "оскорбительным" законопроект Зеленского

Госдума России назвала "оскорблением исторической памяти" законопроект президента Украины Владимира Зеленского, который исключает россиян из перечня коренных народов Украины, и заявила о "последствиях для существования Украины как государства".

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на постановление, принятое на заседании 8 июня

Дословно из заявления, принятого нижней палатой: "Государственная дума Федерального собрания РФ считает сам факт этой законодательной инициативы президента Украины вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами.

Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы русских (17,2% населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57%) и молдаван (0,54%), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств в Украине".

Детали: Российские депутаты также заявили, что в случае принятия закона к коренным народам не смогут отнести себя "ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье".

В заявлении отмечается, что Госдума рассматривает внесенный Зеленским законопроект как "оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины".

По мнению российских депутатов, этот законопроект является "идеологическим обоснованием продолжения гражданской войны на востоке Украины под лозунгом изгнания "оккупантов", то есть русского и русскоязычного населения Донбасса".

Согласно постановлению, депутаты Госдумы обратятся к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран-членов ЕС с призывом осудить попытку Украины "разделить ее население на "коренное" и "некоренное", которая может иметь самые серьезные последствия для самого существования Украины как государства".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект № 5506, согласно которому коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки.