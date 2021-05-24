Крымские татары, караимы и крымчаки – коренные народы Украины: законопроект Зеленского
Согласно с законопроектом президента Владимира Зеленского коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки.
Источник: карта президентского законопроекта № 5506 на сайте ВР
Детали: Согласно тексту законопроекта, "коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины".
В частности, коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма, являются крымские татары, караимы, крымчаки.
Президент предлагает создать представительные органы коренных народов, которые наделялись правом представлять коренные народы и принимать решения от их имени.
Целью законопроекта указывают "определение правового статуса коренных народов Украины и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины".
Зеленский внес законопроект как неотложный для внеочередного заседания Рады.
Отмечается, что принятие закона позволит коренным народам Украины в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что вносит на рассмотрение Верховной Рады законопроект о коренных народах, который позвали закрепить их устав.
- В 2014 году Верховная Рада признала крымских татар коренным народом.