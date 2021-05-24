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Крымские татары, караимы и крымчаки – коренные народы Украины: законопроект Зеленского

Понедельник, 24 мая 2021, 11:52

Согласно с законопроектом президента Владимира Зеленского коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Источник: карта президентского законопроекта № 5506 на сайте ВР

Детали: Согласно тексту законопроекта, "коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины".

В частности, коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Президент предлагает создать представительные органы коренных народов, которые наделялись правом представлять коренные народы и принимать решения от их имени.

Целью законопроекта указывают "определение правового статуса коренных народов Украины и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины".

Зеленский внес законопроект как неотложный для внеочередного заседания Рады.

Отмечается, что принятие закона позволит коренным народам Украины в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: крымские татарыЗеленскийзаконодательствонацменьшинства


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