Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Крымские татары, караимы и крымчаки – коренные народы Украины: законопроект Зеленского

Понедельник, 24 мая 2021, 11:52
Крымские татары, караимы и крымчаки – коренные народы Украины: законопроект Зеленского

Согласно с законопроектом президента Владимира Зеленского коренными народами Украины на территории Крыма являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Источник: карта президентского законопроекта № 5506 на сайте ВР

Детали: Согласно тексту законопроекта, "коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины".

В частности, коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крыма, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Президент предлагает создать представительные органы коренных народов, которые наделялись правом представлять коренные народы и принимать решения от их имени.

Целью законопроекта указывают "определение правового статуса коренных народов Украины и установление правовых гарантий на полное владение всеми правами человека и основными свободами лиц, принадлежащих к коренным народам Украины".

Зеленский внес законопроект как неотложный для внеочередного заседания Рады.

Отмечается, что принятие закона позволит коренным народам Украины в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, определенными нормами международного права, а также предусмотренными в Конституции и законах Украины.

Предыстория:

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: крымские татарыЗеленскийзаконодательствонацменьшинства
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
крымские татары
Украинку Умерову будут держать в СИЗО до октября. Россия до сих пор скрывает детали дела
В Украине отмечают День крымскотатарского флага: история и значение
Крымскотатарские флаги подняли в Киеве и за рубежом
Последние новости
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
Все новости...