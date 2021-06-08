Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Столичный стоматолог пытался убить свою бывшую тещу - новое подозрение

Вторник, 8 июня 2021, 17:31

Прокуратура сообщила 33-летнему столичном врачу-стоматологу подозрение в еще одном покушении на убийство.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: В марте 2021 года врачу-стоматологу, который занимался стоматологической практикой в ​​Киеве, было сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство 70-летней женщины, которая была его пациенткой, в разбойном нападении на еще одну женщину, краже, мошенничестве на 400 000 гривен и угрозе насилием прокурору при избрании ему меры пресечения.

В то же время в ходе досудебного расследования указанных эпизодов правоохранители установили причастность подозреваемого к еще одному особо тяжкому преступлению.

Так, по данным прокуратуры, в июле 2020 года подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений совершил покушение на убийство бывшей тещи - пытался создать предпосылки для ДТП.

В частности точно зная, где работает пострадавшая, и на каком автомобиле она передвигается, повредил тормозной шланг и систему газо-баллонного оборудования, что в дальнейшем могло привести к ДТП и взрыву автомобиля.

Однако желаемый для подозреваемого результат не наступил, поскольку потерпевшая во время движения на автомобиле поняла, что тормозная система неисправна, и экстренно остановила авто с помощью ручных тормозов.

Сейчас подозреваемому продлен срок содержания под стражей. Досудебное расследование в объединенном уголовном производстве продолжается.

Украинская правда
Темы: Киевпрокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020

Блинкен рассказал, чего США ожидают от Украины перед встречей Байдена и Зеленского

Новости 8 июня: разговор Зеленского с Байденом, "пленки Медведчука"

В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID

видео"Долой Макронию": президенту Франции дали пощечину на встрече с избирателями

Все новости...
Киев
В Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном поезда
Аэропорт "Борисполь" назвал самые популярные маршруты в мае
За какую Украину мы боремся
Последние новости
04:39
"Ничто окончательно не согласовано" – Кулеба после разговора в Германии о "Северном потоке-2"
03:40
На химическом заводе в Китае взорвался реактор
02:59
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина
02:15
Боррель назвал Лукашенко диктатором
01:37
Байден продлил действие санкций против Беларуси
00:59
В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника
00:15
На Херсонщине начали вакцинировать от коронавируса жителей оккупированного Крыма
23:34
ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие
23:04
Россияне пожаловались в УЕФА из-за формы Украины на Евро-2020
22:33
Дом-монстр на столичном Подоле могут ввести в эксплуатацию
Все новости...