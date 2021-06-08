Столичный стоматолог пытался убить свою бывшую тещу - новое подозрение

Прокуратура сообщила 33-летнему столичном врачу-стоматологу подозрение в еще одном покушении на убийство.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: В марте 2021 года врачу-стоматологу, который занимался стоматологической практикой в ​​Киеве, было сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство 70-летней женщины, которая была его пациенткой, в разбойном нападении на еще одну женщину, краже, мошенничестве на 400 000 гривен и угрозе насилием прокурору при избрании ему меры пресечения.

В то же время в ходе досудебного расследования указанных эпизодов правоохранители установили причастность подозреваемого к еще одному особо тяжкому преступлению.

Так, по данным прокуратуры, в июле 2020 года подозреваемый на почве длительных неприязненных отношений совершил покушение на убийство бывшей тещи - пытался создать предпосылки для ДТП.

В частности точно зная, где работает пострадавшая, и на каком автомобиле она передвигается, повредил тормозной шланг и систему газо-баллонного оборудования, что в дальнейшем могло привести к ДТП и взрыву автомобиля.

Однако желаемый для подозреваемого результат не наступил, поскольку потерпевшая во время движения на автомобиле поняла, что тормозная система неисправна, и экстренно остановила авто с помощью ручных тормозов.

Сейчас подозреваемому продлен срок содержания под стражей. Досудебное расследование в объединенном уголовном производстве продолжается.