Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского
Вторник, 8 июня 2021, 17:59
С начала суток российские оккупанты дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Новгородского.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, враг использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
Боевых потерь среди наших военных нет.
Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ.
Что предшествовало: 7 июня на Донбассе было два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск - возле Лебединского и Луганского.
Украинская правда