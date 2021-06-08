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Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского

Вторник, 8 июня 2021, 17:59
Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Новгородского

С начала суток российские оккупанты дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Новгородского.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, враг использовал станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Боевых потерь среди наших военных нет.

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ.

Что предшествовало: 7 июня на Донбассе было два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск - возле Лебединского и Луганского.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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