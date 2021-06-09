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США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина

Среда, 9 июня 2021, 02:59
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) ослабил рекомендации по путешествиям в более чем 110 стран, включая Японию накануне Олимпийских игр, а также Украины.

Источник: Reuters, Travel.State.Gov

Детали: 61 страну мира США вывели из списка наиболее опасных "уровня 4" для путешествий из-за распространения COVID-19.

Еще 50 странам Штаты снизили опасность к "уровню 2" или "уровню 1".

В списки "безопасных стран" попала и Япония, где должны состояться Олимпийские игры.

Среди стран с самым низким рейтингом риска COVID-19 США считают Сингапур, Израиль, Южную Корею, Исландию, Белиз и Албанию.

Среди перечисленных стран на "уровне 3" находятся Франция, Эквадор, Филиппины, Южная Африка, Канада, Мексика, Россия, Испания, Швейцария, Турция, Украина, Гондурас, Венгрия и Италия.

Американцев, которые хотят путешествовать по Украине, призывают проявлять "повышенную осторожность из-за преступлений и гражданских беспорядков".

Напомним: Госдеп США в апреле внес Украину в перечень стран, куда не стоит путешествовать в связи с распространением COVID-19.

Украинская правда
Темы: СШАкоронавирустуризм
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