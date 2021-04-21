В США внесли Украину в список стран, куда не стоит путешествовать

Госдеп США внес Украину в перечень стран, куда не стоит путешествовать в связи с распространением COVID-19.

Источник: Госдеп, Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC)

Дословно сообщение Госдепа: "Не ездите в Украину из-за COVID-19.

Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса, указав на очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране".

Детали: В CDC отмечают, если необходимо поехать в Украину, следует сделать полное прививание перед поездкой. Все путешественники должны носить маски, держаться на расстоянии 6 футов (1,8 м - УП) от других, избегать скопления людей и мыть руки.

Уточняется, что из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространению вариантов COVID-19.

Что предшествовало: Накануне сообщалось, что Госдеп США включит 80% стран мира в список стран, в которых не стоит путешествовать в связи с "беспрецедентным риском для путешественников" из-за пандемии COVID-19.

Напомним: