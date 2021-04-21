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В США внесли Украину в список стран, куда не стоит путешествовать

Среда, 21 апреля 2021, 02:06
В США внесли Украину в список стран, куда не стоит путешествовать
THE GUARDIAN

Госдеп США внес Украину в перечень стран, куда не стоит путешествовать в связи с распространением COVID-19.

Источник: Госдеп, Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC)

Дословно сообщение Госдепа: "Не ездите в Украину из-за COVID-19.

Центры контроля и профилактики заболеваний США (CDC) обнародовали сообщение о четвертом уровне угрозы здоровью во время путешествий в Украину из-за коронавируса, указав на очень высокий уровень заболеваемости COVID-19 в стране".

Детали: В CDC отмечают, если необходимо поехать в Украину, следует сделать полное прививание перед поездкой. Все путешественники должны носить маски, держаться на расстоянии 6 футов (1,8 м - УП) от других, избегать скопления людей и мыть руки.

Уточняется, что из-за текущей ситуации в Украине даже полностью вакцинированные путешественники могут подвергаться риску заражения и распространению вариантов COVID-19.

Что предшествовало: Накануне сообщалось, что Госдеп США включит 80% стран мира в список стран, в которых не стоит путешествовать в связи с "беспрецедентным риском для путешественников" из-за пандемии COVID-19. 

Напомним:

  • По состоянию на 18 апреля Украина была на 19 месте по распространенности COVID-19 в мире.
  • 19 апреля в Украине зафиксировали 8940 новых случаев COVID-19, госпитализировали 2042 человека, умерли 367 больных, выздоровели 12075 человек.

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Темы: СШАкоронавирус
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