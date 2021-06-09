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На химическом заводе в Китае взорвался реактор

Среда, 9 июня 2021, 03:40
На химическом заводе в Китае взорвался реактор

В китайском городе Шихецзы произошел взрыв и крупный пожар на химическом заводе по производству поликремния.

Источник: Zn.ua со ссылкой на китайское издание Jimu News

Детали: На заводе компании "Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co., Ltd" в западном Синьцзяне произошел пожар в упаковочном цехе.

Пожар начался в 15 км к югу от центра города Шихецзы в индустриальном парке. По данным правительства, жертв нет.

Согласно предварительному отчету, на предприятии взорвался реактор.

Как свидетельствуют проверки специалистов на месте, в воздух попали вещества, которые в основном представляют собой твердые частицы, а не токсичны и вредные газы.

Напомним: На химическом заводе в восточном Китае в марте 2019 года произошел мощный взрыв, в результате которого погибло не менее 47 человек.

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Темы: Китай
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