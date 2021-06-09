Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На химическом заводе в Китае взорвался реактор

Среда, 9 июня 2021, 03:40

В китайском городе Шихецзы произошел взрыв и крупный пожар на химическом заводе по производству поликремния.

Источник: Zn.ua со ссылкой на китайское издание Jimu News

Детали: На заводе компании "Xinjiang West Hesheng Silicon Industry Co., Ltd" в западном Синьцзяне произошел пожар в упаковочном цехе.

Пожар начался в 15 км к югу от центра города Шихецзы в индустриальном парке. По данным правительства, жертв нет.

Согласно предварительному отчету, на предприятии взорвался реактор.

Как свидетельствуют проверки специалистов на месте, в воздух попали вещества, которые в основном представляют собой твердые частицы, а не токсичны и вредные газы.

Напомним: На химическом заводе в восточном Китае в марте 2019 года произошел мощный взрыв, в результате которого погибло не менее 47 человек.

Темы: Китай


powered by lun.ua
Главное сегодня

картаВся Украина оказалась в "зеленой" зоне

В Европе изменилась тройка лидеров по распространению COVID-19

"Ничто окончательно не согласовано" – Кулеба после разговора в Германии о "Северном потоке-2"

Боррель назвал Лукашенко диктатором

В Бразилии мафия парализовала работу города-миллионника

ВидеоВ Харькове прогремел взрыв: есть пострадавшие

Все новости...
Китай
Орбан пояснил венгерское вето на заявление ЕС об осуждении Китая
WSJ: Отчет США подтвердил вероятность утечки коронавируса из уханской лаборатории
ВОЗ не может заставить Китай раскрыть больше информации о происхождении COVID
Последние новости
11:41
Послы ЕС на год продлили запрет на инвестиции в Крыму – СМИ
11:40
Курс валют на 9 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:31
Циклон с дождями и грозами задержится в Украине
11:27
Европарламент одобрил введение ковидного сертификата ЕС
11:26
Чтобы не стоять 5 часов в очереди: Минздрав предлагает предварительную запись на вакцинацию в МВЦ
11:24
Политзаключенному Бекирову суд в Крыму дал 7 лет колонии
11:22
Украинцам временно не будут выдавать водительские права
10:49
Сытник: Законопроект об олигархах декларативный, но может дать результат
10:34
Глава МИД Италии в четверг прибудет в Украину
10:32
"Мотор Сич" возвращает рейсы Киев–Львов на 50-летних самолетах
Все новости...