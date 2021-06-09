В Европе изменилась тройка лидеров по распространению COVID-19

За минувшие сутки в мире диагностировали более 359 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине, в Европе лидеры по распространению болезни – Россия, Великобритания, Франция.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 91 000 новых заражений, в Бразилии - более 52 000, а в Аргентине - почти 31 000 случаев.

Кроме того, более 18 000 больных зарегистрировали в Колумбии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся США и Россия.

Украина среди стран мира занимает 37 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 7 позицию.

Тройка лидеров по распространению вируса в Европе в сутки сформирована следующим образом: Россия (почти 10 000 новых больных), Великобритания (более 6 000), Франция (более 6 000).

В мире умерли за сутки более 10 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 158 136 341 человек. Сейчас насчитывается около 13 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 762 759 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 6 июня во всем мире зафиксировали 310 795 новых случаев COVID-19.