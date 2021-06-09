Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Европе изменилась тройка лидеров по распространению COVID-19

Среда, 9 июня 2021, 06:33

За минувшие сутки в мире диагностировали более 359 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине, в Европе лидеры по распространению болезни – Россия, Великобритания, Франция.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 91 000 новых заражений, в Бразилии - более 52 000, а в Аргентине - почти 31 000 случаев.

Кроме того, более 18 000 больных зарегистрировали в Колумбии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся США и Россия.

Украина среди стран мира занимает 37 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 7 позицию.

Тройка лидеров по распространению вируса в Европе в сутки сформирована следующим образом: Россия (почти 10 000 новых больных), Великобритания (более 6 000), Франция (более 6 000).

 

В мире умерли за сутки более 10 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 158 136 341 человек. Сейчас насчитывается около 13 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 762 759 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 6 июня во всем мире зафиксировали 310 795 новых случаев COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Более 30 центров массовой вакцинации в 13 областях заработают на выходных

Кабмин предлагает санкции против 10 юрлиц: оправдывали агрессию России

Минздрав собирается ослабить карантин

В Украину прибыла очередная партия вакцины Pfizer

COVID отступает: уже этим летом возможны путешествия украинцев в ЕС – Ляшко

Еврокомиссия: Виктор и Александр Януковичи остаются под санкциями ЕС

Все новости...
коронавирус
В Украине более 184 тысяч педагогов вакцинировались от COVID-19
США ослабили ограничения для путешествий в ряд стран, среди которых – Украина
В Минздраве объяснили, как и где можно получить вторую дозу вакцины от COVID
Последние новости
16:53
Посол ЕС прокомментировал законопроект Зеленского об олигархах
16:42
В мае инфляция ускорилась до 9,5% в годовом измерении – Госстат
16:40
фотоСБУ разоблачила банду, которая переправляла нелегалов в ЕС
16:40
В Швейцарии по запросу США арестовали россиянина, который предоставлял услуги Кремлю
16:35
фотоВ Киеве под мостом в Гидропарке нашли мину
16:05
В Украине планируют обновить законодательство об авторских правах
16:04
Комитет Рады поддержал увеличение суммы гарантирования до 600 тысяч
16:04
Бекиров считает 7 лет, которые ему дали в оккупированном Крыму, "запугиванием народа"
16:00
Правительство назначило еще двух заместителей министра экономики
15:58
Украина отказала во въезде по справкам о прививках, выданным Приднестровьем
Все новости...