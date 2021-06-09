Еще 1 385 человек заболели COVID и 6 962 человека выздоровели в Украине
За сутки 8 июня в Украине зафиксировали 1 385 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 756 человек, умерли 77 больных, выздоровели 6 962 человека;
Источник: МОЗ
Детали: Среди новых больных 57 детей и 74 медработника.
За последние сутки больше всего случаев заболевания подтвердили в г. Киев (262), Киевской (142), Харьковской (87), Днепропетровской (75) и Ровенской (75) областях.
За сутки протестировано: методом ПЦР - 25 344 человек, методом ИФА - 11 463 человек, экспресс-тестами - 23 813 человек.
За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 218 039 человек, выздоровели 2 108 684 человека, умерли 51 410 больных с коронавирусом.
Напомним: За минувшие сутки в мире диагностировали более 359 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Украина среди стран мира занимает 37 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 7 позицию.
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