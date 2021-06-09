Зеленский поговорил с Трюдо о России, НАТО и сбитом самолете

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, они скоординировали позиции по ключевым вопросам накануне проведения саммитов "Группы семи" и НАТО, которые состоятся в ближайшее время.

Источник: Офис президента Украины

Детали: Зеленский сообщил Трюдо о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он отметил, что Российская Федерация отвела лишь часть своих войск и тяжелого вооружения из временно оккупированных территорий и от украинских границ.

"Россия почти не проводила отвода. Из 105 тысяч российских военных только 11 тысяч пошли назад", – сказал Зеленский.

Он отметил важность сохранения международного давления на РФ с целью достижения реального прогресса в мирном урегулировании.

Президент подчеркнул, что проект "Северный поток - 2" является политическим оружием России.

"Мы считаем, что достройка "Северного потока - 2" укрепит Россию как игрока на мировой карте", – отметил Зеленский.

Трюдо подтвердил непоколебимую поддержку со стороны Канады суверенитета и территориальной целостности Украины и солидарность с нашим государством в противодействии длительной агрессии РФ.

"Мы остаемся большими друзьями. Будем продолжать поддерживать Украину", – сказал глава правительства Канады.

Как сказано в сообщении, "собеседники обсудили практическое взаимодействие с целью поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО".

Зеленский и Трюдо говорили об усилении координации усилий между Украиной и Канадой по делу о сбитом Ираном самолете рейса PS752 и привлечении виновных к ответственности.

Также они коснулись планов дальнейшего политического диалога на высшем уровне.

Зеленский подтвердил приглашение Трюдо посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.